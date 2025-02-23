У Коломийській громаді 24 лютого оголосили Днем тиші

Другий рік поспіль 24 лютого в Коломийській громаді оголошується днем тиші на вшанування військовослужбовців та загиблих у російсько-українській війні.

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Про це на Facebook-сторінці написав голова громади Богдан Станіславський, пише Правда.

“О 9:00 прошу всіх зупинитися під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Де б ви не були — на вулиці, вдома, в авто — зупиніться та віддайте шану нашим військовим”, — йдеться у дописі.

О 9:00 в Коломиї зупинять рух на перехресті поруч із собором святого Архистратига Михаїла. Упродовж дня поруч з банерами з полеглими воїнами, що на проспекті Чорновола, відбуватиметься акція “Запали свічку в пам’ять героя”.

24 лютого о 12:00 на Алеї слави, що на Коломийському кладовищі, проведуть спільну молитву за загиблими в російсько-українській війні. Голова Коломийської громади також закликав всіх утриматися від публічних заходів та святкувань 24 лютого.

Розклад богослужінь у Коломиї 24 лютого: