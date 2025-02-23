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На Богородчанщині провели в останню дорогу молодого воїна Василя Цюпу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Богородчанщині провели в останню дорогу молодого воїна Василя Цюпу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 21:21
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Сьогодні, 23 лютого, в селі Саджаві, що в Богородчанській громаді, в останню дорогу провели Цюпу Василя Романовича, 1998 року народження.

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Боєць 5-ї окремої важкої механізованої бригади Старший солдат Василь Цюпа воював з перервами на лікування з вересня 2022 року.

Був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів і отримав важкі поранення у бою з ворогом 12 лютого 2025 року біля с. Андріївка Волноваського району Донецької області.

Помер від отриманих ран у госпіталі м. Дніпро.

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Фото: Слово народу