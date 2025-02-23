На кордоні затримали порушників, які намагалися вивезти три ікони в Італію

Прикордонники виявили три ікони, які намагалися вивезти до Італії.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею, військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону запобігли спробі незаконного вивезення предметів старовини за межі України.
Під час перевірки мікроавтобуса «Opel» італійської реєстрації у багажному відділенні серед особистих речей прикордонники виявили три ікони — одна в обрамленні, дві інші — розпис по дереву.
Враховуючи, що ікони можуть становити історичну або культурну цінність, їх направлять на експертизу.