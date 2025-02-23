СБУ створила унікальну методику роботи з безпілотними технологіями на фронті, – Василь Малюк

Служба безпеки України розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу рф, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам.

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Про це розповів Голова СБУ Василь Малюк, виступаючи на форумі «Україна. Рік 2025», пише Правда.

«СБУ успішно використовує безпілотні технології – працюємо в морі, на лінії фронту та за її межами в тилу ворога. Свого часу Президент України поставив перед нами завдання, і нами була розроблена відповідна методологія і тактика використання безпілотних повітряних систем. І під кожну відстань і кожну дистанцію у нас є фахові оператори і відповідні засоби», – повідомив Василь Малюк.

Зокрема, на лінії бойового зіткнення дистанції для роботи дронами розподілені наступним чином: до 20 км, від 20 до 40 км, від 40 до 80 км, від 80 і до 120 км. А для ураження військових обʼєктів на відстані понад 120 км бійці СБУ використовують далекобійні дрони.

Наразі в глибині території рф Служба безпеки спільно з побратимами з Сил оборони вразила 48 складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками тощо. І окремий напрям – виведення з ладу нафтовидобувної і нафтопереробної галузей, які безпосередньо фінансують Міноборони рф для продовження війни в Україні. Саме цей факт відрізняє українські атаки на ворожі НПЗ, котрі працюють на російський ВПК, і ракетні удари рф по енергетиці України, які є актами геноциду щодо цивільного населення.

За словами Василя Малюка, внаслідок дронових ударів російські підприємства нафтопереробки та видобутку зазнали багатомільярдних збитків з урахуванням втраченої вигоди.

Також Голова СБУ розповів, що спецслужба знайшла ефективну протидію розвідувальним дронам рф – Zala, Supercam, Orlan, Lancet. Тож тепер російські безпілотники вартістю по 100 тис. дол. США можуть знищувати українські FPV-дрони, які коштують 700 дол США.

«Були дні, коли на Курському напрямку ми знищували за день більше 20 розвіддронів. Тобто там, де у ворога працюють «великі ноу-хау», ми просто знаходимо ключик до вирішення цих питань», – зауважив Василь Малюк.

Водночас Василь Малюк повідомив, що у минулому році Сили оборони не допустили відновлення домінування рф у Чорному морі. Зокрема, СБУ вдосконалила і перетворила свої морські дрони на багатоцільові платформи, які здатні нести кулеметне озброєння, FPV-дрони та інші засоби, а також здійснювати дистанційне мінування.

«Я наведу живий приклад: одна з крайніх місій, коли ми вразили в Керченській бухті російську баржу, яка перевозила військову техніку. Дві третини шляху із 700 км ми йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не могли підійти до нас впритул, щоб знищити, оскільки працюють наші системи, і в тому числі штучний інтелект», – розповів Василь Малюк.

Окрім роботи на фронті, СБУ дає жорстку відсіч і внутрішньому ворогу та запобігає розвідувально-диверсійним проявам російських спецслужб.

Загалом за останні три роки спецслужба викрила 102 агентурні мережі та відкрила понад 3 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради.