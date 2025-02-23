У Калуші встановили анотаційну дошку захиснику Дмитру Рагузову

Днями на фасаді Калуського ліцею №10 відкрили анотаційну дошку захиснику Дмитру Рагузову.

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Дмитро Рагузов – із першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Служив медиком, вивозив поранених і загиблих із передових позицій фронту. Воював у найгарячіших точках на сході України.

Під час евакуації 5 жовтня 2024 року отримав важке поранення руки. Був госпіталізований до однієї із лікарень у місті Києві. У ніч на 25 жовтня 2024 року серце відважного Захисника України не витримало — Дмитро помер.

Зі сльозами на очах до присутніх звернувся батько Дмитра — Олександр. Він разом зі своїм сином захищав Україну. Зі своїм сином вони були справжніми друзями та вірними побратимами. Батько Дмитра у своєму виступі зазначив, що не покине справи, яку втілювали разом із сином, щоб вона не перейшла до наступних поколінь. Олександр продовжує гідно стояти на захисті рідної держави — в пам’ять про Дмитра та заради вільного майбутнього нашої країни.