У Калуші встановили анотаційну дошку захиснику Дмитру Рагузову

Днями на фасаді Калуського ліцею №10 відкрили анотаційну дошку захиснику Дмитру Рагузову.
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Дмитро Рагузов – із першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Служив медиком, вивозив поранених і загиблих із передових позицій фронту. Воював у найгарячіших точках на сході України.
Під час евакуації 5 жовтня 2024 року отримав важке поранення руки. Був госпіталізований до однієї із лікарень у місті Києві. У ніч на 25 жовтня 2024 року серце відважного Захисника України не витримало — Дмитро помер.
Зі сльозами на очах до присутніх звернувся батько Дмитра — Олександр. Він разом зі своїм сином захищав Україну. Зі своїм сином вони були справжніми друзями та вірними побратимами. Батько Дмитра у своєму виступі зазначив, що не покине справи, яку втілювали разом із сином, щоб вона не перейшла до наступних поколінь. Олександр продовжує гідно стояти на захисті рідної держави — в пам’ять про Дмитра та заради вільного майбутнього нашої країни.
«Низький уклін та щира вдячність Героєві Дмитрові Рагузову за жертовний подвиг в ім’я волі та незалежності України. У молитві та в хвилині мовчання ми згадали нині всіх полеглих, померлих Захисників України та поіменно загиблих Героїв — випускників десятого ліцею. Вічна пам’ять та слава волелюбним Воїнам, які поклали власні життя на вівтар свободи рідної держави! Берегти пам’ять про них — наш святий обов’язок!», – зазначив міський голова Калуша Андрій Найда.