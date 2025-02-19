Олег Винник розізлив українців концертом у Празі з російськомовними хітами під час війни

Артиста запідозрили у подвійних стандартах. Пише ТСН

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Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни втік до Німеччини, розпочав гастролювати Європою.

Спершу виконавець оголосив про концерт у Польщі. Утім, він так і не стався – шоу перенесли через “технічні причини”. А цього разу Винник приїхав до Чехії й виступив у банкетній залі. Шанувальники у Мережі активно почали ділитися відео з концерту та враженнями від кумира.

І уважні слухачі помітили, як серед репертуару пісень зустрічаються і його російськомовні хіти, зокрема “Счастье” і “Не ты”. Це неабияк обурило юзерів принаймні через те, що Олег і сам 2023 року зарікався відмовитися від власних композицій, написаних свого часу російською. В інтерв’ю КРП він говорив, що “якби відкрив рота на сцені російською мовою, то просто обблював би себе”. У результаті знаменитість не дотримався свого слова, про що свідчать фрагменти, опубліковані в TikTok “Злива”.

Нагадаємо Лідер “Другої Ріки” висловився про зникнення Олега Винника з медіапростору