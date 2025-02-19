Стали відомі цьогорічні терміни реєстрації та складання іспитів для вступу в магістратуру

Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ №201, що регламентує організацію та проведення вступних випробувань для здобуття ступеня магістра у 2025 році, інформує Правда.іф.
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Документ містить перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування (ЄФВВ), а також визначає ключові дати реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ.
Так, реєстрація на ЄВІ (єдиного вступного іспиту) та ЄФВВ розпочнеться з 2 і триватиме до 23 травня 2025 року. Основна сесія вступних випробувань – з 21 червня до 12 липня 2025 (за окремим графіком), а оголошення результатів (у кабінетах учасників) – до 18 липня.
Студентам всіх спеціальностей, які вступатимуть для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра, потрібно скласти єдиний вступний іспит, який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови, а при вступі на кілька спеціальностей – єдине фахове вступне випробування.
Студентам важливо ознайомитися з переліком спеціальностей та тестів ЄФВВ:
• Дизайн (B2) – предметний тест з історії мистецтва;
• Філологія (B11) – предметний тест з мовознавства;
• Публічне управління та адміністрування (D4) – один із предметних тестів на вибір вступника;
• Право (D8) – предметний тест із права та міжнародного права;
• Інженерія програмного забезпечення (F2) – предметний тест з інформаційних технологій.
Для всіх інших спеціальностей УКД замість ЄФВВ передбачено вступний іспит в університеті.
«Університет Короля Данила готує магістрантів на освітніх програмах девʼяти спеціальностей. Ми пропонуємо якісну вищу освіту, адаптовані до ринку праці програми та можливості для подальшого кар’єрного зростання. Упевнені, що майбутні магістранти успішно складуть як єдиний вступний, так і єдиний фаховий іспит», – зазначає проректор із методичної роботи УКД Ярослав Штанько.