Стали відомі цьогорічні терміни реєстрації та складання іспитів для вступу в магістратуру

Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ №201, що регламентує організацію та проведення вступних випробувань для здобуття ступеня магістра у 2025 році, інформує Правда.іф.

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Документ містить перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування (ЄФВВ), а також визначає ключові дати реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ.

Так, реєстрація на ЄВІ (єдиного вступного іспиту) та ЄФВВ розпочнеться з 2 і триватиме до 23 травня 2025 року. Основна сесія вступних випробувань – з 21 червня до 12 липня 2025 (за окремим графіком), а оголошення результатів (у кабінетах учасників) – до 18 липня.

Студентам всіх спеціальностей, які вступатимуть для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра, потрібно скласти єдиний вступний іспит, який складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови, а при вступі на кілька спеціальностей – єдине фахове вступне випробування.

Студентам важливо ознайомитися з переліком спеціальностей та тестів ЄФВВ:

• Дизайн (B2) – предметний тест з історії мистецтва;

• Філологія (B11) – предметний тест з мовознавства;

• Публічне управління та адміністрування (D4) – один із предметних тестів на вибір вступника;

• Право (D8) – предметний тест із права та міжнародного права;

• Інженерія програмного забезпечення (F2) – предметний тест з інформаційних технологій.

Для всіх інших спеціальностей УКД замість ЄФВВ передбачено вступний іспит в університеті.