Рекордний бюджет, якість та доступність послуг. Пріоритети медицини-2025

Олена Шуляк розповіла, що зміниться в галузі медицини в 2025 році

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Цьогоріч на охорону здоров’я в державному бюджеті передбачено понад 217 млрд грн. Фінансування медичної галузі збільшено на 13,6 млрд грн у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, серед пріоритетних напрямів є відновлення та реконструкція медичної інфраструктури. Зокрема, планується будівництво та повне оновлення 15 важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд гривень. Серед обраних проєктів є підземна лікарня “Ковчег”, онкологічні та реабілітаційні центри. Також триватиме робота МОЗ над відновленням Охматдиту.

Очільниця “Слуги Народу” акцентувала, що в цьому році заплановане створення єдиного медичного простору. Це означає, що всі без виключення медичні заклади, в тому числі і Інститути Національної академії медичних наук України, які поєднують лікувальну та наукову роботу, перейдуть на фінансування за програмою медичних гарантій. Це значно покращить якість та доступність медичної допомоги для пацієнтів.

Олена Шуляк додала, що в цьому році особливу увагу буде приділено покращенню стану психічного здоров’я українців. Зокрема, в Україні буде відкрито щонайменше 200 центрів ментального здоров’я, що покращить доступ до необхідної допомоги психологів та психіатрів.

Крім того, в партії “Слуга Народу” розповіли, що для заохочення лікарів працювати в сільській місцевості, держава компенсуватиме їм купівлю житла у зв’язку з переїздом на нове місце роботи та забезпечить додаткові виплати для випускників медвишів, які працюватимуть у селах. На це в державному бюджеті в перше закладено майже 160 млн грн. Варто зазначити, що ще в липні минулого року Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути збільшення ставки для сімейних лікарів у сільській місцевості та компенсацію житла для сільських медиків, підписавши відповідний указ.

Парламентарка зазначила, що в цьому році продовжиться фінансування пілотного проєкту із зубопротезування та зуболікування для військових і ветеранів. На це планується виділити майже 750 млн грн. Ще близько 190 млн грн спрямують на забезпечення прав військовослужбовців на біологічне батьківство – на забір, кріоконсервацію та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, що гарантуватиметься державою.

Вперше буде повністю профінансовано функціонування служб крові, що дозволить повністю покрити потреби закладів охорони здоров’я у компонентах крові, що особливо важливо в умовах воєнного стану. Для цього передбачені додаткові кошти у сумі 378 млн грн.