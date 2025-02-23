Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному

З січня рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського підвищився з 57 до 65%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

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Водночас не довіряють Зеленському 34% опитаних громадян України, повідомляє УП.

Валерію Залужному довіряють 76%, не довіряють – 16%; Сергію Притулі довіряють 34%, не довіряють – 51%; Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 76%; Дмитру Разумкову довіряють 19%, не довіряють – 41%; Юлії Тимошенко довіряють 11%, не довіряють – 86%.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Опитування проводилося 20-21 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.