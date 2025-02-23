За добу Сили оборони знищили 1180 окупантів, – Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 867 180 (+1 180) осіб;
- танків – 10 168 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 21 151 (+12) од;
- артилерійських систем – 23 582 (+54) од;
- РСЗВ – 1 296 (+1) од;
- Засоби ППО – 1 081 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 428 (+117) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 334 (+91) од;
- Спеціальної техніки – 3 757 (+3) од.
Дані уточнюються.