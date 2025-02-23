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За добу Сили оборони знищили 1180 окупантів, – Генштаб
Диван на коліщатках в темній вітальні

За добу Сили оборони знищили 1180 окупантів, – Генштаб

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 07:56
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Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога.

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Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 867 180 (+1 180) осіб;
  • танків – 10 168 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 21 151 (+12) од;
  • артилерійських систем – 23 582 (+54) од;
  • РСЗВ – 1 296 (+1) од;
  • Засоби ППО – 1 081 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 428 (+117) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 334 (+91) од;
  • Спеціальної техніки – 3 757 (+3) од.

Дані уточнюються.