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Погода в Івано-Франківській області 23 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 23 лютого

Автор: Олег Мамчур
23/02/2025 07:25
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23 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 9-11° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 2-4° тепла.
  • По області вночі — 8-13° морозу, вдень — 0-5° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 10-15° морозу, вдень — 0-5° морозу.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.