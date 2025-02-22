У Тлумачі попрощалися із захисником Василем Гавришем. ФОТО

Сьогодні у Тлумачі місцеві жителі зустріли траурний кортеж з тілом військовослужбовця Збройних Сил України, жителя селища Обертин Василя Гавриша, який захищав Україну від російських окупантів.

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Про це пише Правда з посиланням на Тлумацьку міську раду

Тлумачани створили живий коридор та, під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», на колінах зустріли полеглого земляка.

Спільно із деканом Тлумацьким о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) та о. Миколою Куцуком (ПЦУ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя.

Опісля похоронний кортеж вирушив з Тлумача у село Обертин, де відбулося прощання із загиблим захисником та чин похорону.