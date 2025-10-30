ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

«Особисто не бачив жодного випадку бусифікації», — Марцінків

Автор: Олег Мамчур
Військові перевіряють документи біля мікроавтобуса
Міський голова Руслан Марцінків прокоментував ситуацію з мобілізацією у місті, наголосивши, що місцева влада лише сприяє призову, а не проводить його.

Про це мер розповів в інтервʼю Українським Новинам.

На запитання про ситуацію з мобілізацією у місті Руслан Марцінків наголосив:

«Треба говорити дуже обережно, адже будь-яка інформація може бути використана ворогом у пропаганді. Мобілізація має відбуватися відповідно до законодавства і не порушувати права людей. Місцева влада не здійснює мобілізацію, а лише сприяє їй, надаючи, наприклад, транспорт чи іншу допомогу за запитами ТЦК і правоохоронних органів».

Посадовець додав, що пріоритетом зараз має бути розвиток рекрутингових центрів і популяризація контрактної служби, а також залучення іноземців до лав ЗСУ.

Щодо повідомлень про випадки примусової мобілізації («бусифікації») мер зазначив:

«Особисто я не бачив жодного такого випадку. Те, що з’являється в мережах, відбувається постфактум, тому я не можу це підтвердити на сто відсотків. Усе має проходити у межах закону».

Марцінків також підкреслив, що деякі учасники бойових дій, які отримали поранення та інвалідність, тепер виконують роботу в ТЦК.

«Це непроста ситуація, але такі завдання виконувати хтось має», — підкреслив міський голова.

