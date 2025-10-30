Що відомо про обстріл Прикарпаття 30 жовтня на цю годину

На світанку 30 жовтня військові рф завдали комбінованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Про це на Facbook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

В області працювали підрозділи протиповітряної оборони. Внаслідок атаки два господарства зазнали незначних ушкоджень. За попередньою інформацією, травмованих немає.

"Усі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків. Хочу висловити щиру подяку нашим оборонцям неба — справжнім героям, які щодня захищають українське небо. Також дякую усім службам, які оперативно реагують на наслідки атаки, допомагають людям і відновлюють пошкоджене майно", — йдеться у дописі.

Очільниця області закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.