Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК у кількох регіонах

Автор: Олег Мамчур
Пожежа на електричній підстанції з димом і вогнем
Вночі 30 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на енергетику України. Зокрема, під удар потрапили теплоелектростанції, розташовані в різних регіонах.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків», – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додають, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

