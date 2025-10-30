Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК у кількох регіонах

Вночі 30 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на енергетику України. Зокрема, під удар потрапили теплоелектростанції, розташовані в різних регіонах.
Про це повідомили у ДТЕК.
«Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків», – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК додають, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.