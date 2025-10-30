На війні поліг прикарпатець Володимир Гринкевич

У Коломиї 31 жовтня поховають Володимира Гринкевича, бійця батальйону “Вовки Да Вінчі”, який загинув 17 жовтня 2025 року.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Володимир Гринкевич народився у 1985 році, служив стрільцем-помічником гранатометника у 108 батальйоні “Вовки Да Вінчі” 59 штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

30 жовтня о 15:45 в Коломиї зустрінуть скорботний кортеж з тілом полеглого воїна. Процесія їхатиме до катедрального собору Преображення Христового УГКЦ вулицями Мазепи, Бандери, Шкрумелюка, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка та Театральною. Там о 17:00 відбудеться парастас.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Володимира Гринкевича поховають на Алеї слави у Коломиї. Чин похорону відбудеться 31 жовтня о 10:00.