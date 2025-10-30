Бурштинців попереджають про можливі касетні боєприпаси, які могли скидати з російських “шахедів”

Мешканців Бурштина попереджають про можливе використання касетних боєприпасів армією РФ, які могли бути скинуті з БпЛА типу “шахед” під час ранкової атаки 30 жовтня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міськради.

“Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з “шахедів”. Будьте обережні”, — йдеться у дописі.

Правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів: