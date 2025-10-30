Бурштинців попереджають про можливі касетні боєприпаси, які могли скидати з російських “шахедів”

Мешканців Бурштина попереджають про можливе використання касетних боєприпасів армією РФ, які могли бути скинуті з БпЛА типу “шахед” під час ранкової атаки 30 жовтня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міськради.
“Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з “шахедів”. Будьте обережні”, — йдеться у дописі.
Правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів:
- не підходити та не торкатися підозрілих предметів;
- самостійно не переміщати чи оглядати їх;
- повідомляти про це на “гарячі лінії” Держслужби з надзвичайних ситуацій або поліції — за номерами телефонів 101 або 102.