Бурштинців попереджають про можливі касетні боєприпаси, які могли скидати з російських “шахедів”

Автор: Олег Мамчур
Нерозірваний касетний снаряд у полі
Мешканців Бурштина попереджають про можливе використання касетних боєприпасів армією РФ, які могли бути скинуті з БпЛА типу “шахед” під час ранкової атаки 30 жовтня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міськради.

“Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з “шахедів”. Будьте обережні”, — йдеться у дописі.

Попередження про небезпечні предмети у Бурштині

Правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів:

  • не підходити та не торкатися підозрілих предметів;
  • самостійно не переміщати чи оглядати їх;
  • повідомляти про це на “гарячі лінії” Держслужби з надзвичайних ситуацій або поліції — за номерами телефонів 101 або 102.

