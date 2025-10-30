На Прикарпатті скасували погодинні відключення електроенергії

В Україні скасовано погодинні відключення електроенергії, але через ворожі ракетні та дронові удари деякі регіони залишаються частково знеструмленими.
Про це повідомляє Правда з посиланням на Міненерго.
В міністерстві нагадали, що цієї ночі ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Як наслідок — на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях.
“Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, – зауважили в Міненерго.
Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.
“Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів”, – пояснили в міністерстві.
Споживачів тим часом закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.
Це допоможе знизити навантаження на систему.