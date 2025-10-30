На Прикарпатті ввели графіки вимкнень електроенергії

За інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру по Україні вводяться обмеження електропостачання.

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація», – коментує «Укренерго».

Енергетичні обʼєкти Івано-Франківської області також зазнали атаки.

ДО ТЕМИ: Ворог атакував Прикарпаття дронами та ракетами

За вказівкою НЕК «Укренерго», на Прикарпатті вводяться графіки обмежень потужності (ГОП) в повному обсязі з 08:00 до 24:00.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

А також буде застосовуватися одна черга графіків погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів з 8:00 до 10:00 та з 14:00 до 19:00.

Свою чергу ГПВ та вимкнення дізнавайтеся через: