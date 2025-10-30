ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті ввели графіки вимкнень електроенергії

Автор: Олег Мамчур
Світлова лампа на темному фоні
За інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру по Україні вводяться обмеження електропостачання.

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація», – коментує «Укренерго».

Енергетичні обʼєкти Івано-Франківської області також зазнали атаки.

За вказівкою НЕК «Укренерго», на Прикарпатті вводяться графіки обмежень потужності (ГОП) в повному обсязі з 08:00 до 24:00.

А також буде застосовуватися одна черга графіків погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів з 8:00 до 10:00 та з 14:00 до 19:00.

Свою чергу ГПВ та вимкнення дізнавайтеся через:

  • 1. Сайт https://svitlo.oe.if.ua за номером особового рахунку або адресою проживання. Для непобутових споживачів за номером лічильника.
  • 2. Вайбер-бот (https://chats.viber.com/oeifuabot): Відсутнє світло – Черга вимкнень.
  • 3. Сайт – «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table. Введіть адресу або номер особового рахунку.
Графік погодинних вимкнень електроенергії 30 жовтня 2025
Графік погодинних відключень електроенергії на 30 жовтня

