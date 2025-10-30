Благодійний проєкт “На_шапку” зібрав понад півмільйона на життєво важливе медобладнання для дітей

В Івано-Франківській обласній філармонії відбувся фінальний благодійний концерт сезону — “Дихай” у виконанні гурту “5-й ОКЕАН”. Він був завершальним у благодійному проєкті “На_шапку” 2025, під час якого організатори збирали на життєво необхідний розморожувач плазми крові онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Пише Правда.іф з посиланням на сторінку проєкту “На_шапку”

У межах концерту вдалося зібрати 526 692 гривні та 100 доларів.

Зібрані кошти спрямують на придбання розморожувача плазми крові та ліків для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Під час концерту команда передала лікарям документи на закупівлю цього життєво необхідного обладнання.

"Цей прилад забезпечує безпечне зберігання та підготовку компонентів крові, які використовуються для лікування дітей із важкими онкогематологічними захворюваннями", — зазначили організатори.

Концерт “Дихай” став підсумком благодійного сезону вуличних концертів “На_шапку–2025”, який організувала громадська організація “Громадська ініціатива Галичини”. Загалом цього року вдалося провести 15 концертів, попри складні погодні умови та вимушені скасування через дні жалоби і масовані обстріли.