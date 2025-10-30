Як Бурштин пережив ранкову атаку

30 жовтня Бурштин знову зазнав ворожої атаки. Інформації про постраждалих немає.

Як повідомили у Бурштинській міській раді, наразі управляючі компанії здійснюють обхід будинків для виявлення можливих пошкоджень житлових об’єктів, розповідає ПІК.

Мешканців закликають повідомляти про виявлені пошкодження до приймальні міської ради або за телефоном 03438 44-936.

Уся отримана інформація буде передана комісії з обстеження об’єктів, що постраждали внаслідок військових дій.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

ДО ТЕМИ: Що відомо про обстріл Прикарпаття 30 жовтня на цю годину

У громаді також скликано позачергове засідання комісії ТЕБ та НС для оперативного реагування на наслідки атаки. Влада закликає громадян не публікувати фото, відео чи іншу інформацію, яка може допомогти ворогу.

Через масовану атаку в регіоні запроваджено аварійні вимкнення електроенергії.

Також є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Мешканців закликають бути обережними!