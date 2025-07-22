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Отримав поранення несумісні з життям: на Донеччині поліг прикарпатець Мельникович Віктор

Автор: Оксана Марушкевич
22/07/2025 16:14
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У Болехівську громаду на Івано-Франківщині знову надійшла сумна звістка – загинув молодший сержант Мельникович Віктор. Воїн без вагань став на захист рідної землі.

Повідомляє Болехівська міська рада, передає Правда.іф.

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Що відомо про захисника

Віктор народився 2 квітня 2000 року в селі Козаківка. У жовтні 2022 року, в найважчі часи для країни, він добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Він був командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів, служив у батареї перехоплювачів безпілотників зенітного ракетно-артилерійського підрозділу.

21 липня 2025 року, в районі населеного пункту Осикове Краматорського району на Донеччині, серце захисника Віктора зупинилось — внаслідок ворожого удару безпілотника “Молнія”. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

До останнього подиху він залишався вірним присязі. Гідно, мужньо, самовіддано виконував свій обовʼязок, стоячи на передовій лінії оборони, беручи участь у стримуванні збройної агресії російської федерації.

Громада в скорботі. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Нехай Господь прийме його душу у Царство Небесне, а в серцях наших навіки житиме вдячність і шана.

Про день та час зустрічі Героя повідомлять додатково.