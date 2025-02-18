Отинійська громада віддасть шану полеглому Герою Гараздюку Володимиру

Сумна звістка надійшла до Отинійської громади. Загинув житель села Нижня Велесниця Виноградського старостинського округу Володимир Гараздюк 24.11.1982 р.н.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда. іф з посиланням на сторінку у Facebook Типова отинія

Завтра, 19 лютого 2025 року о 11:00, тіло Героя прибуде на центральну площу в селищі Отинія (зі сторони м. Івано-Франківськ). Після цього його буде доставлено до батьківського дому в селі Нижня Велесниця.

Відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови від 18.02.2025 № 29-О, на території громади 19 та 20 лютого оголошено дні жалоби за загиблим Героєм. У ці дні буде приспущено Державний Прапор України на адміністративних будівлях, а також обмежено проведення розважальних заходів.

Всіх мешканців громади просять долучитися до вшанування пам’яті Володимира Гараздюка та провести його в останню путь із вдячністю та пошаною.