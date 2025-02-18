На Прикарпатті заклади загальної та передвищої освіти переходять на дистанційне навчання

Заклади загальної, передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип.
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Таке рішення сьогодні схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Триватимуть обмежувальні заходи з 19 лютого по 4 березня, пише Правда.
Причина – різке зростання кількості хворих.
Комісія також рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» моніторити ситуацію і у разі потреби зупинити роботу дитячих садків.
Керівникам вищих навчальних закладів – врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та при необхідності запровадити дистанційну форму навчання.
Також у закладах охорони здоров’я обмежити відвідування пацієнтів та запровадити «масковий режим».