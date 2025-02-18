Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території частиною росії, це неможливо юридично.
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Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю для NBC News.
“Ми ніколи цього не зробимо. Це не про переговори. Ми ніколи про це не говоритимемо. Навіть Крим ми ніколи не визнаємо. Бо з часом все українське буде українським. Я не знаю коли, але ми маємо повернути це дипломатично.
Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, зрозуміло, чому дипломатично. Це цілком зрозуміло і, звісно, важливо не втрачати людей. Це гарний дипломатичний шлях повернути нашу землю.
Але люди зараз найважливіші. Тому дипломатичний шлях — добре. Але де матимемо гарантії безпеки, там стоятимемо. Це, звісно, тема для обговорення”, — каже Зеленський.