Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території частиною росії, це неможливо юридично.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю для NBC News.

“Ми ніколи цього не зробимо. Це не про переговори. Ми ніколи про це не говоритимемо. Навіть Крим ми ніколи не визнаємо. Бо з часом все українське буде українським. Я не знаю коли, але ми маємо повернути це дипломатично.

Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, зрозуміло, чому дипломатично. Це цілком зрозуміло і, звісно, важливо не втрачати людей. Це гарний дипломатичний шлях повернути нашу землю.

Але люди зараз найважливіші. Тому дипломатичний шлях — добре. Але де матимемо гарантії безпеки, там стоятимемо. Це, звісно, тема для обговорення”, — каже Зеленський.