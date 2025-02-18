ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною росії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною росії

Автор: Олег Мамчур
18/02/2025 14:49
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території частиною росії, це неможливо юридично.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю для NBC News.

“Ми ніколи цього не зробимо. Це не про переговори. Ми ніколи про це не говоритимемо. Навіть Крим ми ніколи не визнаємо. Бо з часом все українське буде українським. Я не знаю коли, але ми маємо повернути це дипломатично.

Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, зрозуміло, чому дипломатично. Це цілком зрозуміло і, звісно, важливо не втрачати людей. Це гарний дипломатичний шлях повернути нашу землю. 

Але люди зараз найважливіші. Тому дипломатичний шлях — добре. Але де матимемо гарантії безпеки, там стоятимемо. Це, звісно, тема для обговорення”, — каже Зеленський.