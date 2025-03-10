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Патрульна поліція на дорозі під час заходу сонця
Диван на коліщатках в темній вітальні

Патрульні виявили 44-річного водія з, імовірно, підробленими документами

Автор: Lilia
10/03/2025 15:22
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У селі Голинь Калуського району Івано-Франківської області патрульні зупинили автомобіль Audi за перевищення швидкісного режиму.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Під час перевірки документів 44-річного водія інспектори виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Документ містив невідповідність з інформаційною базою Національної поліції.

Патрульні склали на водія постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП та виклики на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи.

Вкотре наголошуємо громадянам — будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся норм чинного законодавства і пам’ятайте, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.