TikTok: все набагато серйозніше, ніж ви думаєте. Науковці і розвідки б’ють на сполох

«Захоплення моїх синів, які, схоже, міцно підсіли на TikTok, змусило мене розібратися у темі» Пише Главком

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Нещодавно у Румунії пройшли арешти осіб, пов’язаних із проросійським кандидатом у президенти Келіном Джорджеску, яких підозрюють у спробі повалення конституційного ладу у країні. Сам Джорджеску став справжньою сенсацією – він блискавично наростив популярність, піднявшись із 5% до понад 30% підтримки. І все це – завдяки… мережі TikTok. Його відео за лічені дні набирали мільйони переглядів, а потужна кампанія у соцмережі зробила його одним із найнеочікуваніших політичних гравців.

Я й раніше недолюблювала TikTok, вважала його безглуздим «викрадачем часу». Виявляється, все набагато серйозніше. TikTok став не просто шкідливим і токсичним, але й перетворився на справжню інформаційну зброю.

Гонитва за швидким дофаміном

Я не зареєстрована у TikTok, але у мене не так багато однодумців: за даними Kantar, українська аудиторія цієї соцмережі налічує понад 9 млн споживачів віком від 18 до 55 років. А загалом користувачами цієї платформи, що належить китайській компанії ByteDance, станом на 2024 рік є 1,5 млрд осіб.

Серед них, на жаль, мої діти, молодшому з яких ще нема навіть семи років. Спостерігаючи за тим, як вони, сидячи у гаджетах, переживають цілий спектр емоцій за короткий час – радість, сміх, обурення, страх, я теж лякаюсь. Власне, це захоплення моїх синів, які, схоже, міцно «підсіли» на TikTok, і змусило мене розібратися у темі.

Дослідження останніх років доводять, що саме TikTok з його безкінечними короткими і яскравими відеороликами лідирує серед платформ, які формують поведінкову залежність. Алгоритм працює за принципом «дофамінових петель»: кожне нове відео стає невеликою, але непередбачуваною винагородою, що стимулює вивільнення дофаміну – гормону задоволення. Це схоже на механізм роботи ігрових автоматів: користувач продовжує скролити стрічку, прагнучи наступної «дози» емоційного задоволення. Як наслідок, людина на цілі години «залипає» на платформі, поступово втрачаючи здатність зосереджуватися на довготривалих завданнях та віддаючи перевагу миттєвим насолодам.

Наслідки такого впливу вже зафіксовані у публікаціях, опублікованих у наукових виданнях: йдеться про те, що надмірне використання TikTok змінює структуру мозку. У користувачів з високим рівнем залежності зменшується об’єм сірої речовини у зонах, відповідальних за когнітивний контроль та пам’ять, а здатність концентруватися знижується до 47 секунд. Разом із цим зростає рівень тривожності та депресії, особливо серед молоді, яка є основною аудиторією цієї соцмережі.

Надмірне використання TikTok змінює структуру мозку – висновки науковців

Окрім впливу на мозкову діяльність, TikTok також формує специфічний емоційний фон у своїх користувачів. Відео, які провокують сильні реакції – від страху до захоплення – змушують мозок реагувати викидом відповідних гормонів. Адреналін та норадреналін активізуються під час перегляду тривожного контенту, що підвищує рівень стресу, а серотонін та окситоцин створюють ілюзію спокою та соціальної близькості, хоча насправді не замінюють реальних взаємодій. Усе це призводить до соціальної ізоляції: люди витрачають дедалі більше часу у віртуальному просторі, замість того, щоб будувати стосунки у реальному житті.

І це по-справжньому страшно, враховуючи, що TikTok розрахований на молоду аудиторію. Фактично платформа руйнує мозок та незрілу психіку дітей та підлітків по всьому світу. Іронія в тому, що у самому Китаї TikTok працює за іншими правилами. Вірніше, його там і немає: у країні працює платформа Douyin, яка значно відрізняється від міжнародної версії та піддається суворому державному обмеженню та цензурі, особливо відносно дитячої аудиторії.

Іронія у тому, що у самому Китаї TikTok працює за іншими правилами

фото: depositphotos.com

TikTok замість новин

Іноді мої діти ставлять мене у ступор своїми судженнями про ті чи інші події та явища. Вони обговорюють «дорослі» теми, підкріплюючи їх явно нав’язаними ззовні висновками. Кількох уточнюючих питань з мого боку достатньо, щоб переконатися, що ці «глибокі судження» вони почерпнули саме з TikTok. А їхнього критичного мислення ще недостатньо, аби самостійно відрізнити правду від пропаганди.

Та що там діти! Згідно з дослідженням мережі «Опора», понад чверть дорослих українців використовують TikTok як джерело новин! Небезпека полягає у тому, що далеко не завжди користувачі шукають інформацію на офіційних новинних каналах або акаунтах авторитетних журналістів. А частіше довіряють сумнівним джерелам, орієнтуючись на форму, а не зміст. Чим активно користується ворог. Попри те, що у 2022 році TikTok формально вийшов з РФ, російські користувачі спокійно обходять обмеження і використовують платформу для поширення шкідливих наративів.

У листопаді минулого року Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував дослідження, яким чином росіяни розповсюджують пропагандистські матеріали через TikTok та які теми для цього використовують. В їхньому арсеналі кілька методів просування контенту: ботоферми, «фабрики тролів», масові скарги на проукраїнський контент, створення та поширення фейкових новин, маніпуляції, постановочні відео тощо.

Усе працює просто, фактично за одним алгоритмом: спочатку з’являється масштабний вкид – сотні відео з однаковим меседжем починають масово поширюватися через TikTok, Telegram і Facebook. Потім за справу беруться боти – вони коментують ці відео, піднімають їх у тренди, створюючи ілюзію масового суспільного обурення. Далі – ефект лавини. Коли люди бачать тисячі коментарів на кшталт «це правда», «таке було і в мене», «усі про це говорять», вони починають вірити у фейковий наратив. Зрештою формується відчуття хаосу, страху та розчарування.

Дослідники визначили й основні теми російської пропаганди у TikTok останнім часом. Це, насамперед, зрив мобілізації: антимобілізаційні хештеги, заклики до ухилення від військової служби, поширення фейків про мобілізацію підлітків і жінок, дискредитація представників ТЦК тощо. Ще одна улюблена тема росіян – поширення наративу про «нелегітимність» Зеленського, корумпованість військового керівництва і тому подібне.

Ну і завжди «безпрограшно» працюють будь-які протиставлення, на яких грають російські куратори, щойно бачать зародження чергового протистояння. Так, протиставляються військові та цивільні, влада та суспільство, переселенці та місцеві, ті, хто виїхав за кордон і хто залишився в Україні. Тут слід зазначити, що українці самі дають росіянам багатий матеріал для того, щоб зіштовхувати нас лобами: будь-яка бодай трохи значуща тема викликає полярні оцінки та публічні сварки. І на цьому також грає ворог, ведучи проти нас класичну інформаційну війну – на нашій території і нашими ж руками.

Коли люди бачать тисячі коментарів на кшталт «це правда», «таке було і у мене», вони починають вірити у ворожі фейки

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив цілий список TikTok каналів, які систематично поширюють російську дезінформацію. Станом на березень 2024 року їх було понад 80. Можна припустити, що за рік їхня кількість істотно зросла.

Чому світ бореться з TikTok і чи можна його контролювати

TikTok став проблемою в усьому світі, адже ця платформа дедалі частіше розглядається як інструмент когнітивного впливу у межах гібридної війни. Розвідки багатьох держав світу б’ють на сполох, вимагаючи або повного блокування платформи, або істотного обмеження її впливу.

Так, американські розвідувальні агенції неодноразово попереджали про можливі ризики, пов’язані з використанням TikTok, зокрема щодо збору даних користувачів китайським урядом та потенційного впливу на національну безпеку.

У деяких країнах TikTok намагаються блокувати або забороняти. Нещодавно в Албанії заблокували платформу на 12 місяців через занепокоєння щодо її негативного впливу на дітей та підлітків. Приводом для жорсткого рішення став трагічний інцидент, коли 14-річного школяра було вбито його однокласником після суперечки у TikTok. У низці європейських країн заборонили його використання на урядових пристроях.

У США блокування платформи тривало 12 годин, після чого Дональд Трамп дав відстрочку від блокування, щоб надати ByteDance додатковий час для продажу американської частини бізнесу інвесторам із США. Як стверджують американські аналітики, Трамп дотримується постулату «якщо не вдається подолати негативний вплив соціальних мереж, то потрібно їх очолити».

Українська розвідка також попереджає про небезпеку: за даними ГУР, в Україні «TikTok» активно використовується для поширення дезінформації, зокрема щодо мобілізації та діяльності ТЦК.

Розвідка виявила цілі мережі ботів, які синхронно поширюють однакові наративи. Завдяки крос-платформній координації (TikTok, Telegram, Facebook), дезінформація швидко набуває масового характеру, створюючи ілюзію правдивості.

Відкритим залишається питання – що ж робити з цим TikTok, від якого стільки шкоди? Нещодавно Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив про можливість заборони платформи в Україні, якщо її адміністрація не реагуватиме на випадки поширення російської пропаганди та дезінформації.

Але наразі це видається фантастикою, що підтверджує, наприклад, досвід ще однієї шкідливої соцмережі – Telegram. Голова ГУР Кирило Буданов неодноразово висловлювався про Telegram, зазначаючи, що він становить реальну загрозу для національної безпеки України. І навіть запропонував реєструвати Telegram-канали як медіа, щоб було зрозуміло, хто стоїть за кожним каналом.

Вочевидь, схожий підхід до інформаційної безпеки та регулювання медіаплатформ може бути застосований і до інших соціальних мереж, включаючи TikTok. Так чи інакше, у наших спецслужб буде чимало роботи.

А що мені робити як матері? Я можу поставити батьківський контроль, встановити обмеження, навіть заблокувати TikTok на їхніх пристроях – але ж я не зможу контролювати їхнє спілкування з друзями, для яких TikTok – не просто розвага, а головна платформа для комунікації. Та й будь-яка заборона зробить його ще привабливішим.

Тож намагаюся пояснити, чому ця соцмережа небезпечна, розповідаю, як працюють алгоритми, показую приклади маніпуляцій. Але коли вони запитують: «Мамо, то що, всі навколо дурні, а ти одна розумна?» – я ловлю себе на тому, що не знаю, що відповісти.

Адже TikTok і справді став частиною сучасного світу. І я не можу просто взяти і вирвати своїх дітей із цього контексту. Тому поки що я пробую інший шлях – не забороняти, а навчати критично мислити.

Переконати їх хоча б зменшити час у цій соцмережі. А ще – навчити помічати, коли їхні емоції стають чиєюсь зброєю. Це складніше, ніж просто поставити блокування.

Але, мабуть, єдиний спосіб уберегти їх у світі, де TikTok став реальністю, в якій страшно жити.

Вікторія Чирва, для «Главкома»

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