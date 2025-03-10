Під час затримання намагалися втекти: прикордонники зупинили двох прикарпатців

Прикордонники за допомогою дрона зупинили незаконне перетинання кордону мешканцями Івано-Франківщини до Молдови.

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Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф.

Безпілотні авіаційні комплекси допомагають прикордонникам Чернівецького загону ефективно та надійно охороняти державний кордон.

У ході реалізації оперативної інформації групи моніторингу обстановки відділу «Кельменці», оператор дрона виявив рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону.

Скоординувавши дії групи реагування відділу тип «С» за допомогою БПЛА, незаконних «туристів» було блоковано поблизу держрубежу.

“Для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів, оскільки порушники під час затримання вдалися до втечі”, – йдеться у дописі.

Затримані виявились мешканцями Івано-Франківської області віком 28 і 26 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Молдови поза пунктом пропуску.

Стосовно правопорушників складено протоколи за ст.204-1, 185-10 КУпАП.