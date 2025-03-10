У Івано-Франківську стартує Бюджет участі

Під час сьогоднішнього брифінгу координаторка програми «Бюджет участі» Христина Гнатів розповіла про старт програми, інформує Правда.іф.

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За словами пані Христини, всього на програму закладено 50 мільйонів гривень. З них 20 млн на допомогу ЗСУ. Кошторисна вартість проєктів не повинна перевищувати 500 тис.грн.

Отож, можна подавати заявки на “Проєкти Благоустрою”. Мова про благоустрій малих вулиць, заміну покриття на тротуарах, пішохідних доріжках, влаштування вуличних меблів, тощо.

Освітні проєкти, шкільні, дошкільні чи позашкільні, інші проєкти, до заходи щодо доступності – створення інклюзивного середовища, забезпечення рівних можливостей для всіх мешканців громади, особливо для осіб з інвалідністю, маломобільних груп, людей похилого віку, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Голосувати можна буде за один проєкт у кожній з підкатегорій, тобто одна людина матиме 8 голосів.

Для подачі потрібні:

-заявка;

-кошторис;

-підписи підтримки (для малих вулиць – 50, для решти – 25);

-до проєкту в категорії “Допомога ЗСУ” має бути звернення від військової частини на ім’я міського голови про потребу.