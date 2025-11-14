Павло Децюк — арбітр матчу «Прикарпаття-Благо» – «Вікторія»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 16-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Прикарпаття-Благо” – “Вікторія”, який відбудеться найближчої неділі, 16 листопада, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Павло Децюк.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 36-річний рефері з Чернігова почав обслуговувати влітку 2023-го, а до цього він п’ять сезонів відпрацював на іграх Другої ліги ПФЛ. У матчах за участі івано-франківської команди Децюк працюватиме втретє.

Цікаво, що у попередніх двох поєдинках “Прикарпаття” грало на виїзді як раз з “Вікторією”: у квітні 2024-го у Сумах “зелено-жовті” мінімально перемогли у 4-му турі групи “Чемпіонська” (1:0), а цього року навесні на заміській базі ФК ЛНЗ (Черкаси) команди зіграли внічию у 3-му турі групи “Вибування” – 1:1.

А от шляхи сумської команди з цим арбітром перетиналися чотири рази. Окрім двох вищезгаданих матчів з прикарпатцями минулого сезону Децюк відсудив ще два матчі “Вікторії” у групі “Б” Першої ліги: з “Діназом” (1:1 в гостях) і “Металістом 1925” (0:1 в Борисполі).

У поточному сезоні чернігівський рефері отримував призначення на 2 поєдинки Першої ліги.

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 16 тур

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Вікторія» (Суми)

16 листопада 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:30

Арбітр – Павло Децюк (Чернігів)

Асистенти арбітра – Володимир Бамбурак (Чернівці), Олександра Вдовіна (Львів)

Четвертий арбітр – Мирослав Липко (Івано-Франківськ)

Спостерігач арбітражу УАФ – Борис Трач (Тернопіль)