Рятувальники розшукали жінку, яка заблукала у лісовому масиві поблизу Ворохти

Автор: Олег Мамчур
Рятувальники знаходять людину в лісі вночі
13 листопада о 17:24 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що мешканка 1952 р.н. не повернулася додому після збирання ягід у лісі поблизу смт Ворохта.

Жінка вирушила до лісового масиву разом із місцевою жителькою, яка повернулась самостійно, однак не змогла вказати місце перебування заблукалої, інформує ДСНС.

 До пошуково-рятувальних робіт залучалися рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень Ворохти, Заросляк, Яремче, а також місцеві жителі та лісник.

Пошуковими групами було обстежено 18 га лісового масиву, а за допомогою БпЛА — додатково 5 га території.

 О 23:20 рятувальники виявили жінку. Її стан був задовільний. Постраждалу супроводили до автодороги, де на неї вже чекали рідні.

До пошуково-рятувальної операції залучалися 12 осіб та 3 одиниці техніки, зокрема квадроцикл і БпЛА з тепловізійною камерою.

Джерело(а) інформації

ДСНС

