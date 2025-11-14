Рятувальники розшукали жінку, яка заблукала у лісовому масиві поблизу Ворохти

13 листопада о 17:24 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що мешканка 1952 р.н. не повернулася додому після збирання ягід у лісі поблизу смт Ворохта.

Жінка вирушила до лісового масиву разом із місцевою жителькою, яка повернулась самостійно, однак не змогла вказати місце перебування заблукалої, інформує ДСНС.

До пошуково-рятувальних робіт залучалися рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень Ворохти, Заросляк, Яремче, а також місцеві жителі та лісник.

Пошуковими групами було обстежено 18 га лісового масиву, а за допомогою БпЛА — додатково 5 га території.

О 23:20 рятувальники виявили жінку. Її стан був задовільний. Постраждалу супроводили до автодороги, де на неї вже чекали рідні.

До пошуково-рятувальної операції залучалися 12 осіб та 3 одиниці техніки, зокрема квадроцикл і БпЛА з тепловізійною камерою.