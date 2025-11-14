В ІФНТУНГ відкрили сучасну установку для навчання інженерів

До 10-річчя Інституту нафтогазової інженерії в університеті офіційно відкрили «Комплексну установку для дозування рідких реагентів з фонтанною арматурою».
Ідея створення комплексу належить професору кафедри буріння свердловин Олегу Витязю, який очолював Інститут у 2014-2024 роках, повідомляють на сторінці університету.
Професор Олег Витязь наголосив важливу роль випускників:
«Символічно, що до створення комплексу долучилися наші випускники. Установка вже працює в навчальному процесі та стане основою для нових лабораторних робіт із освоєння і ремонту свердловин»
Ректор університету, професор Ігор Чудик, подякував партнерам і випускникам за підтримку:
«Це міцний фундамент співпраці, який дозволяє рухатися вперед і пишатися нашими випускниками. Вони не лише будують кар’єру у провідних нафтогазових компаніях, а й допомагають університету розвиватися»