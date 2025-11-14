ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В ІФНТУНГ відкрили сучасну установку для навчання інженерів

Автор: Олег Мамчур
Сонячна панель та нафтогазове обладнання біля будівлі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки на квартири до 250000 грн, собака в касці
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

До 10-річчя Інституту нафтогазової інженерії в університеті офіційно відкрили «Комплексну установку для дозування рідких реагентів з фонтанною арматурою».

Ідея створення комплексу належить професору кафедри буріння свердловин Олегу Витязю, який очолював Інститут у 2014-2024 роках, повідомляють на сторінці університету.

Професор Олег Витязь наголосив важливу роль випускників:

«Символічно, що до створення комплексу долучилися наші випускники. Установка вже працює в навчальному процесі та стане основою для нових лабораторних робіт із освоєння і ремонту свердловин»

Ректор університету, професор Ігор Чудик, подякував партнерам і випускникам за підтримку:

«Це міцний фундамент співпраці, який дозволяє рухатися вперед і пишатися нашими випускниками. Вони не лише будують кар’єру у провідних нафтогазових компаніях, а й допомагають університету розвиватися»

СХОЖІ НОВИНИ