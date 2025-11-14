На Калущині попрощалися із воїном Юрієм Пасєкою

Войнилівська громада у скорботі: у селищі віддали останню шану полеглому Герою Юрію Пасєці.

12 листопада 2025 року мешканці Войнилова вийшли із прапорами та квітами, щоб гідно зустріти свого Героя. У Народному домі відбувся чин парастасу, а у церкві св. Косьми і Дем’яна — чин похорону.

“Йому було лише 27. Він мав би будувати країну та продовжувати волелюбний український рід. Натомість, став Воїном небесного війська та світлою сторінкою історії України. Ця втрата назавжди залишить слід у наших серцях. Хай добрі спомини про старшого солдата Юрія Пасєку стануть джерелом розради і сили духу для тих, хто знав і любив Захисника”, — йдеться у повідомленні Войнилівської громади.

У останню путь воїна проводжали його бойові побратими — прикордонники. Поховали 27-річного Юрія Пасєку на кладовищі у Войнилові.