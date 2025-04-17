ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Печу паску вдома»: у Франківську шириться передвеликодній челендж. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Печу паску вдома»: у Франківську шириться передвеликодній челендж. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 13:58
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні паски можна купити у будь-якому магазині, з начинками і без, великі й маленькі, із найзатійливішими декорами.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Але, погодьтеся, купити – не те саме, що спекти самому. Як то колись робили наші мами й бабусі: з молитвою, за традиційною рецептурою і суворою для кожного в хаті забороною – не гупати дверима.

Франківська рестораторка Ольга Зінько вирішила популяризувати давню традицію й започаткувала челендж «Печу паску вдома».