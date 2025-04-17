«Печу паску вдома»: у Франківську шириться передвеликодній челендж. ВІДЕО

Сьогодні паски можна купити у будь-якому магазині, з начинками і без, великі й маленькі, із найзатійливішими декорами.

Але, погодьтеся, купити – не те саме, що спекти самому. Як то колись робили наші мами й бабусі: з молитвою, за традиційною рецептурою і суворою для кожного в хаті забороною – не гупати дверима.

Франківська рестораторка Ольга Зінько вирішила популяризувати давню традицію й започаткувала челендж «Печу паску вдома».