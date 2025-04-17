Квартира сьогодні — інвестиція в стабільність завтра: про вигідність пропозицій VERTICAL’ної весни

Поки країна звикає до життя у режимі «довгої дистанції», і кожен другий українець шукає безпечні формати інвестування, нерухомість знову опиняється в центрі уваги. Власна квартира — це не просто про стіни й дах.

Це про впевненість у завтрашньому дні, особливо коли пропозиції на ринку не просто конкурентні, а подекуди унікальні. Саме таку весняну ініціативу нещодавно запустила одна з найвідоміших будівельних компаній Івано-Франківська — VERTICAL.

Йдеться про «VERTICAL’ну весну» — сезонну акцію, яка може суттєво змінити правила гри для інвесторів і тих, хто давно мріє про власне житло.

750 $/м2 — ціна, яку ще вчора вважали фантастикою

За даними ЛУН, середня вартість квадратного метра в Івано-Франківську станом на березень 2025 року становила близько 900–950 $/㎡. Ще у 2023-му в пікових проєктах ціни доходили до 1000+ $/㎡. А от в рамках акції від VERTICAL, всі квартири в житловому комплексі URBN доступні за фіксованою вартістю 750 $/м2.

Це — мінус 20–25% від середньої ринкової ціни, що в перерахунку на однокімнатну квартиру може зекономити покупцеві від 10 до 15 тисяч доларів.

Причини таких умов — зрозумілі: забудовник хоче простимулювати купівельний попит у міжсезоння, дати можливість «зайти» в проєкт тим, хто відкладав рішення через ціновий бар’єр, а також підкріпити довіру до бренду.

Розтермінування до 39 місяців — гнучкість у непевні часи

Згідно з даними найпопулярнішого порталу нерухомості ЛУН, у період з травня по листопад 2024 року частка продажів у розтермінування залишалася суттєвою в усіх проаналізованих регіонах – Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Чернівцях. Найвищий показник зафіксовано в Івано-Франківську — 67% квартир було реалізовано в розтермінування, і у 73% забудовників такі угоди перевищували 60% від загальної кількості продажів.

Водночас попит на інвестиційне житло тримається стабільно в межах 22–30% у всіх регіонах. Найбільше таких угод було укладено в Чернівцях (30%) та Івано-Франківську (27%). Це свідчить про високий рівень довіри покупців до ринку нерухомості як інструменту збереження капіталу та тенденцію до гнучкості фінансових умов з боку забудовників, зазначили під час конференції ЛУН в Івано-Франківську.

Сьогодні фінансова обережність стала новою нормою. Банки переглядають умови іпотек, девелопери рідше беруть на себе довгі розстрочки. Але не в цьому випадку. Умови «VERTICAL’ної весни» дозволяють оформити розтермінування аж до 39 місяців. Тепер ви маєте можливість оформити пряме розтермінування від забудовника, без іпотеки та кредитів у банку, та ще й на комфортних та вигідних умовах.

У час, коли вартість будматеріалів може змінитися за тиждень, така умова фактично гарантує інвесторові стабільність у довгостроковій перспективі.

Ще один сильний аргумент — початковий внесок від 20%, що у вартісному вимірі стартує з 4876 $ для найменших лотів. Далі — щомісячні платежі від 500 $. Для багатьох це співмірно з витратами на оренду житла, а отже — крок у бік власної нерухомості без кардинальної зміни рівня життя. Тож фактично такий формат інвестицій є достуним для більшості українських сімей.

Чому зараз? Експертне бачення

На конференції ЛУН, що відбулась у лютому 2025 року, аналітики ринку нерухомості підтвердили:

«Попит на квартири зростатиме у другому півріччі, а з ним — і ціни. Поки ситуація стабільна — це шанс зайти в ринок на вигідних умовах».

Більшість забудовників уже переглянули прайс-листи після новорічного зниження гривні, тому ціна 750 $/м2 від VERTICAL виглядає не просто привабливо, а стратегічно далекоглядно.

URBN — це житло нового покоління, розташоване в одному з найзручніших районів Івано-Франківська. Локація для життя у ритмі міста: до центру — всього 10 хвилин, поруч — парк Шевченка (5 хв), міське озеро (6 хв), торговий центр (5 хв).





Новий ЖК знаходиться на вулиці Бастіонній, неподалік від історичної частини міста, він поєднує в собі спокій і доступність до всього важливого.

Його справжня фішка — панорамна rooftop-зона, спільний експлуатований дах, де мешканці зможуть відпочивати, організовувати вечори або просто насолоджуватись краєвидами міста.

URBN створений для максимального комфорту:

енергонезалежність цілого ЖК,

по два ліфти у кожному під’їзді,

закритий підземний паркінг,

покращена шумоізоляція стін,

відеонагляд території,

продумані планування від 35 м².

Це сучасний простір для тих, хто цінує якість життя та інвестує в надійність.

Фінальний акорд: стабільність, якої ми всі прагнемо

У ситуації, коли фондові ринки нервові, банки підвищують ставки, а глобальна політика щодня підкидає нові ризики, нерухомість лишається єдиним зрозумілим активом. Пропозиції, подібні до «VERTICAL’ної весни», — це шанс інвестувати не лише у квадратні метри, а й у внутрішній спокій.

Купуючи сьогодні — ми купуємо завтрашню стабільність. І саме зараз — один з найкращих моментів, щоб це зробити.

Дізнатися більше про акцію, квартири від VERTICAL development та залишити заявку можна за цим посиланням.

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