В п’ятій поліклініці відкрили лабораторію та кабінет травматолога

П’ята міська поліклініка Івано-Франківська значно розширює спектр та підвищує якість медичних послуг завдяки комплексному оновленню.

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Тепер заклад може похвалитися не лише оновленими приміщеннями з сучасним ремонтом та зручними офісними меблями, але й ключовими придбаннями для покращення діагностики та лікування. Зокрема, відкрито новітню лабораторію, оснащену сучасними аналізаторами для якісного проведення різноманітних обстежень, а також закуплено нові високоякісні мікроскопи.

Директорка Івано-Франківського КНП “Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги” Ольга Савчук, зазначає, що це дозволить проводити широкий спектр досліджень швидко та з високою точністю. Окрім того, для зручності пацієнтів та оптимізації роботи, впроваджено автоматизовану систему керування лабораторними даними, що охоплює весь шлях зразка – від реєстрації до видачі результатів.

“Ми продовжуємо нашу таку добру традицію упорядковувати лабораторні матеріали в кожній поліклініці. Ми зробити централізовану лабораторію на Довгій. Для зручності пацієнтів добре, щоб за місцем, там де в пацієнта укладена декларація, він мав змогу пройти базові обстеження. Другим моментом було те, що до цього часу у 5 поліклініці травматолог та хірург працювали в одному приміщенні і знову ж таки – це було не зовсім зручно для пацієнтів. Там була звичайно окремо операційна й перев’язочна, пацієнти мали ізоляцію, але сам прийом відбувався дуже складно. У зв’язку з тим, що ми розвантажили лабораторію, ми змогли виділити третє приміщення лабораторії під кабінет травматолога”, – розповідає директорка Івано-Франківського КНП “Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги” Ольга Савчук.

Відкриття окремого, сучасно обладнаного кабінету ортопеда-травматолога стало не просто покращенням умов праці, а й значним кроком до підвищення якості медичної допомоги.

Для Сергія Дмитрука, лікаря ортопеда-травматолога хірургічного відділення Міської поліклініки №5, який щодня приймає близько 20-25 пацієнтів, це відкриття стало особливо важливим, адже дозволило усунути тісноту та незручності спільного прийому з хірургом і створити більш комфортну та конфіденційну атмосферу для кожного, хто звертається за допомогою.

“До сьогоднішнього дня я вів прийом паралельно разом з хірургом і відповідно пацієнтам було в кабінетах некомфортно, тому що це було досить тісно і часом пацієнт хотів поділитися деякими речами, які не можна озвучити при інших людях. Зараз на даному етапі я можу вільно поговорити з пацієнтом, випитати всі скарги, зібрати анамнез, спитати про наболівше – скільки часу триває патологія. І паралельно з тим провести якісно огляд не на голові з іншим спеціалістом. Оновили кабінет, потім з’явився у нас подоскоп – це дозволяє обстежити пацієнтів з патологією стопи: з плоскостопістю, з деформацією стоп, з підозрою на п’яткові шпори і Халюс Вальгус». Також обслуговують і військових. Зазвичай військові звертаються у військові поліклініки. До нас звертаються вже ті військові, які вже звільнені від несення військової служби. Ми ведемо їх з перенесеними травмами, оформляємо на експертне оцінювання і надаємо всю необхідну кваліфіковану допомогу”,- говорить лікар ортопед-травматолог Сергій Дмитрук.

Окрім нового кабінету ортопеда-травматолога в п’ятій міській поліклініці відкрили сучасну лабораторію. Завідувач лабораторії Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Мажак з радістю ділиться враженнями від проведеної модернізації, підкреслюючи, що оновлення торкнулися не лише зовнішнього вигляду, але й технічного оснащення. За її словами, ці зміни є важливим кроком для покращення якості обслуговування як пацієнтів, так і працівників лабораторії.

“Зроблений хороший ремонт, оновлене освітлення, оновлена апаратура. Все надзвичайно красиво і зручно, ергономічно. Лабораторія обладнана новими мікроскопами, новим гематологічним аналізатором, сечовим аналізатором, хороші кваліфіковані працівники. Взагалі це зроблена велика, вчасна, потрібна справа. Зручність як для пацієнтів, так і для працівників лабораторії. Тут виконуються клінічні аналізи крові і частково біохімічні – це глюкоза крові, група крові тощо. Це такий маленький підрозділ, бо у нас централізована лабораторія на Довгій і там вже виконують складніші аналізи, а кров доставляється з кожної поліклініки. Прийом в день до 50 людей, а аналізів до 300”, – зазначає завідувачка лабораторії Ольга Мажак.

Масштабні оновлення торкнулися не лише п’ятої поліклініки, але й загалом медичних закладів Івано-Франківська. Міський голова Руслан Марцінків наголошує на важливості створення належних умов в комунальних медичних закладах, які щодня приймають десятки тисяч мешканців та розповідає про подальші плани розвитку. Зокрема відкриття нової поліклініки в мікрорайоні Пасічна.