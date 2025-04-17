Здобули медалі на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби: прикарпатські борці поділились враженнями від змагань

В Івано-Франківську 14 квітня прикарпатські спортсмени Оксана Лівач, Аліна Філіпович та Андрій Джелеп, які здобули три медалі на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби, поділились емоціями після змагань.

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Подію відвідала журналістка Фіртки.

Так, з 7 по 13 квітня у місті Братислава, що у Словаччині відбувся чемпіонат Європи зі спортивної боротьби 2025 року, який щороку збирає кращих спортсменів. У складі національної збірної України виступили й представники Івано-Франківської області, які гідно представили регіон на міжнародному рівні.

Зокрема, Оксана Лівач виборола золоту медаль та стала чемпіонкою Європи серед жінок, продемонструвавши впевненість, досвід і високий рівень майстерності.

Оксана Лівач поділилась, що фінал будь-яких змагань — це завжди зворушливо та відповідально.

“Для мене велика честь представляти Україну та підіймати наш прапор на найвищу сходинку п’єдесталу. Ці перемоги — насамперед для наших військових, а також для цивільних, дітей, вболівальників, задля піднесення нашого духу в такий нелегкий для нашої країни час. Дуже тішуся і пишаюся, що представляю Україну”, — сказала Оксана Лівач.

Перший віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України, президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області, народний депутат України Едуард Прощук зазначив, сьогодні участь українських спортсменів на міжнародній арені є вкрай важливим аспектом.

“Маємо трьох медалістів. Жінки показали безпрецедентну боротьбу. Фактично безапеляційно перемогли в командному заліку. Аліна Філіпович зробила свій внесок — це бронзова медаль. Великий успіх вже на дорослій арені, бо в Аліни є медалі з чемпіонатів Європи та світу відповідних вікових категорій — 20 і 23. Безумовно, радує, що Оксана Лівач підтвердила свій клас, виступаючи за рідне Прикарпаття. Вона показала високий клас боротьби, проявила характер в дуже складній конкуренції. Перемогла в олімпійській категорії — здобула золоту модель Єдиним призером серед чоловіків став Андрій Джелеп, який здобув бронзову медаль”, — наголосив Едуард Прощук.

Андрій Джелеп здобув бронзову медаль, впевнено провівши свої сутички та показавши якісну боротьбу на європейському килимі.

“Хотілося, звісно, більшого, але дякую Богу за цю медаль. Якщо про сам чемпіонат, то налаштований був сильно. Впевнено себе почував, — сказав Андрій Джелеп.

Аліна Філіпович виборола бронзу, отримавши чергову нагороду на міжнародній арені.