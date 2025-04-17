Квізи, які повинен спробувати кожен блогер: чому без них не обійтись у 2025

Чи знали ви, що звичайна квіз вікторина може стати справжнім магнітом для нових підписників, лідів і продажів? У світі соціальних мереж, де увага користувача — золото, тест квіз перетворюється на потужний інструмент для блогера будь-якого рівня.

Від сторіз до окремих лендингів — створити квіз сьогодні простіше, ніж здається, а користі від нього — хоч відбавляй! Якщо ти блогер і ще не використовуєш квізи — саме час дізнатися, як це може підняти твій контент на новий рівень за посиланням https://boostinglead.com/uk/.

Що таке квіз і навіщо він блогеру

Квіз — це інтерактивний міні-тест або вікторина, яка допомагає залучити аудиторію, зацікавити її та отримати цінну інформацію. Він може бути розважальним, освітнім або навіть комерційним.

На відміну від звичайного опитування в сторіз, тест квіз дозволяє:

вести людину до певного результату (наприклад, підбір продукту, рекомендація контенту, оцінка знань);



збирати контакти або відповіді через форми;



утримати увагу користувача на довше.

Формати, які особливо підходять для блогерів:

Квіз вікторина — розважальна форма з результатами (“Який ти тип мандрівника?” або “Твій блогерський стиль”);



Тест квіз з підбором продукту чи послуги (“Яка реклама підійде твоєму блогу?”);



Освітні квізи — наприклад, для експертів у своїй ніші (психологія, фінанси, стиль, бізнес);



Інтерактивні чеклісти — замість PDF-файлів із завданнями.

Для блогера це не просто гра — це спосіб створити квіз, який говорить із підписником, взаємодіє з ним і веде до потрібної дії.

5 причин, чому кожен блогер повинен створити квіз уже сьогодні

Залучення, яке працює краще за сторіз

У світі, де користувач гортатиме далі за 3 секунди, тест квіз затримує його надовго. Інтерактивна подача + цікаві питання = високий рівень утримання уваги.

Наприклад, лайфстайл-блогер з аудиторією 15 тис. отримав понад 500 проходжень квізу за перші 24 години.

Збір лідів без нав’язливих форм

На відміну від банальних розсилок, квіз вікторина мотивує залишити контакт добровільно — щоб дізнатися результат, отримати персональну пораду або подарунок.

У beauty-блозі так зібрали 800+ email-адрес за тиждень без жодної реклами.

Вірусність, яку неможливо купити

Люди охоче діляться результатами квізів у сторіз чи постах. Це не реклама — це органічний трафік.

Один гумористичний квіз “Який ти персонаж українського серіалу?” отримав 1200 репостів за добу.

Зворотний зв’язок у найцікавішій формі

Квізи допомагають зрозуміти свою аудиторію: її проблеми, рівень знань, інтереси.

Фітнес-блогер на основі відповідей у квізі створив нову програму — і отримав повний запис на неї за два дні.

Поєднання експертності й легкості

Навіть складні теми можна подати цікаво. Це підвищує довіру, зміцнює імідж і додає цінності.

Психолог-блогер запустила “Тест квіз про твої внутрішні ролі” — і отримала тисячі переглядів і запитів на консультацію.

Як створити квіз, який збирає підписників і репости: покрокова інструкція

Твій квіз — це не просто розвага. Це інструмент, який може збільшити підписників, підвищити активність та навіть привести ліди. Але для цього він має бути не просто “приємним”, а дійсно працюючим. Ось як зробити це правильно:

1. Визнач ціль: навіщо ти створюєш квіз?

Запитай себе:

Хочу зібрати e-mail базу чи заявки?

Хочу більше охоплення?

Хочу краще дізнатися свою аудиторію?

Приклад: “Я створюю тест квіз, щоб залучити людей до нового курсу і зібрати контакти для розсилки.”

2. Обери тему, від якої неможливо відмовитись

Тема — це гачок. Вона має викликати інтерес, обіцяти користь або розвагу.

Приклади:

“Який ти тип лідера?” (для бізнес- або коуч-блогу)

“Твій стиль у соцмережах: обережний чи вибуховий?” (для SMM або лайфстайл теми)

“Скільки ти реально знаєш про свою аудиторію?” (для інфлюенсерів)

3. Формулюй питання легко і креативно

Забудь про нудні анкети. Твоя квіз вікторина має бути як гра: просто, з гумором, і трішки неочікувано.

Ні: “Скільки годин ви працюєте щодня?”

Так: “О котрій годині твій мозок просить кави?”

4. Дай результат, який хочеться заскрінити

Кінцівка має бути винагородою. Це може бути:

Персональна порада

Профільний опис

Смішний чи мотиваційний текст

Бонус, гайд або подарунок

Ідея: “Ти — Інфлюенсер-Інтроверт. Твоя суперсила — спокійна харизма. Хочеш прокачати сторіз — ось гайд ”

5. Зроби дизайн приємним — або довір його спеціалістам

Краще один стильний квіз, ніж п’ять сирих. Використовуй сервіси типу Marquiz, Typeform або Tally.

А ще краще — звернись до тих, хто створить все “під ключ”: від концепції до інтеграції в Instagram або Telegram.

Чому варто замовити квіз у спеціалістів

Технічно створити квіз можна самостійно. Але якщо ти хочеш не просто чергову форму з питаннями, а дієвий інструмент для зростання, варто залучити професіоналів. І ось чому:

Економія часу

Замість годин у конструкторі ти займаєшся контентом, зйомками чи спілкуванням з аудиторією. Усе інше — беремо на себе.

Упаковано під твій стиль і нішу

Ми створимо тест квіз, який буде відповідати твоєму тону, візуалу, цінностям та аудиторії. Без шаблонів і банальностей.

Результат, який можна виміряти

Кожен квіз ми налаштовуємо з урахуванням твоєї цілі: підписки, заявки, аналітика. Все інтегрується у твої інструменти (пошта, CRM, чат-бот тощо).

Дизайн, який хочеться пройти (і поширити)

Ми не просто пишемо запитання — ми створюємо квіз вікторину, якою хочеться ділитися. А значить — більше органічного трафіку, більше охоплення, більше підписників.

Супровід і підтримка

Допоможемо запустити, протестувати, оптимізувати. Ми поруч — не лише до моменту публікації, а й після запуску.

Реклама