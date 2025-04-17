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На міському кладовищі Франківська курсуватиме електричний автобус
Диван на коліщатках в темній вітальні

На міському кладовищі Франківська курсуватиме електричний автобус

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 12:53
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Напередодні Великодня та у святкові дні на Чукалівському кладовищі в Івано-Франківську курсуватиме електроавтобус.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Міської ритуальної служби.

“Автобус, який курсує територією міського кладовища, в період з 17 по 21 квітня працюватиме щоденно”, — йдеться у дописі.

Вперше про електричний автобус на міському цвинтарі у Чукалівці розповів заступник міського голови Михайло Смушак 4 січня 2024 року. Тоді він казав, що транспорт планують запустити до кінця січня 2024 року.