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Руслан Марцінків вважає, що підліткові злочини може виправити християнська етика
Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків вважає, що підліткові злочини може виправити християнська етика

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 12:21
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16 квітня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків привітав переможців олімпіади з християнської етики, і разом з тим, підкреслив важливість цього предмету для підлітків, щоб вони не проявляли агресію.

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Про це пише “Галка” з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Мер Франківська Руслан Марцінків привітав учасників та переможців олімпіади з християнської етики. У своєму зверненні він підкреслив значення цього предмета в освітньому процесі, щоб запобігати злочинам серед підлітків.

“Привітав призерів олімпіади з християнської етики. Вважаю, що цей предмет повинен бути в школах. Якби його краще вивчали, можливо, ми б не мали таких прикрих випадків, як вчора молоді люди вчинили жорстоке вбивство”, – зазачив Марцінків.

до теми: Жорстоке вбивство в Івано-Франківську: підлітки зарізали свого товариша