Що можна купити на Великодніх ярмарках у Івано-Франківську ФОТО

У Івано-Франквську на площі Ринок та на площі Міцкевича проходять Великодні ярмарки, пише інформаційний ресурс Правда ІФ
На ярмарках представлена найрізноманітніша продукція прикарпатських виробників.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На святковий можна придбати усілякі види м’яса, ковбас, копченостей, сирів, пасок, пряників, солодких пляцків. До смаку покупців великий вибір сувенірної продукції: писанки, свічки, різноманітні прикраси, кошики.
Також на ярмарку можна задонатити на потреби Збройних сил України.
Для цього розмістили спеціальні скриньки, де кожен небайдужий може долучитися гривнею.