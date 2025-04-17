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Що можна купити на Великодніх ярмарках у Івано-Франківську ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Що можна купити на Великодніх ярмарках у Івано-Франківську ФОТО

Автор: Петро Якимчук
17/04/2025 12:15
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У Івано-Франквську на площі Ринок та на площі Міцкевича проходять Великодні ярмарки, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

На ярмарках представлена найрізноманітніша продукція прикарпатських виробників.

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Традиційні делікатеси на ринку в Україні
Великодній ярмарок у Івано-Франківську

На святковий можна придбати усілякі види м’яса, ковбас, копченостей, сирів, пасок, пряників, солодких пляцків. До смаку покупців великий вибір сувенірної продукції: писанки, свічки, різноманітні прикраси, кошики.

Продавець пасок на тлі українського прапора.
Певні пряники у формі кролика в коробці.
Традиційні українські м'ясні делікатеси на дерев'яній дошці.
Намети з авторським вином на ярмарку
Пасхальні яйця та пакування пастили на ярмарку
Українські солодощі та спеції на виставці.
Люди купують товари на ярмарку.
Пасхальні кошики з квітами та декором на вулиці.
Прикрашені пасхальні яйця на виставці
Кошики з квітами на ринку
Декоративні свічки різних кольорів на столі
Банки з медом і горіхами на ринку
Різноманітні сири на ринку, загорнуті в плівку.
Продукти на ярмарку: сир, консерви, овочі.
Ковбасні вироби на ринку, ціни на цінниках.
Українська вишивка та намисто на білій сорочці
Великодні свічки у формі зайців та яєць.
Кошик з писанками на фестивалі народного мистецтва
Традиційні українські писанки на ринку
Шматок торта з горіхами та сухофруктами
Тарілка зі смачними різнокольоровими пирогами
Печиво з малюнком ягняти та зайця в кошику.
Українські традиційні намиста та прикраси на виставці
Прикраси з українською вишивкою в коробках
Великодні вінки з весняними квітами і декором.
Ринок з кіосками на вулиці, люди, велосипедист.
Великодні паски з кольоровою глазур'ю і декором.
Воскові свічки різних форм на ярмарку
Копчене м'ясо на ринку для гурманів
Великодній кошик з декоративним яйцем на ярмарку
Різнобарвні цукерки на виставці в коробках
Шоколадний торт з горіхами на підносі
Кольорові шкіряні гаманці на виставці товарів
Ярмарок з декоративними кошиками та товарами на вулиці.
Кольорові українські намиста на ярмарку.

Також на ярмарку можна задонатити на потреби Збройних сил України.

Для цього розмістили спеціальні скриньки, де кожен небайдужий може долучитися гривнею.

Вулична сцена з дерев'яним ящиком, Київ, Україна
Двоє чоловіків сидять біля українського прапора на вулиці.
Благодійна скринька з гривнями і QR-кодами
Інсталяція з серцями в синьо-жовтих кольорах.
Прозора скринька для збору коштів з написом.

Фоторепортаж Богдана Савлюка