Що можна купити на Великодніх ярмарках у Івано-Франківську ФОТО

У Івано-Франквську на площі Ринок та на площі Міцкевича проходять Великодні ярмарки, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

На ярмарках представлена найрізноманітніша продукція прикарпатських виробників.

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Великодній ярмарок у Івано-Франківську

На святковий можна придбати усілякі види м’яса, ковбас, копченостей, сирів, пасок, пряників, солодких пляцків. До смаку покупців великий вибір сувенірної продукції: писанки, свічки, різноманітні прикраси, кошики.

Також на ярмарку можна задонатити на потреби Збройних сил України.

Для цього розмістили спеціальні скриньки, де кожен небайдужий може долучитися гривнею.

Фоторепортаж Богдана Савлюка