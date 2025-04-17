Коломиян здобули призові місця на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Коломийські школярі увійшли до числа найкращих в Україні, здобувши вісім призових місць на всеукраїнських учнівських олімпіадах.
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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Зокрема, перемоги на олімпіадах здобули:
- Тарас Симак, учень ліцею №1 ім. В. Стефаника — II місце з географії (вчителька Марія Левицька);
- Богдан Бабинюк, учень ліцею №9 — II місце з географії (вчитель Роман Джуравець);
- Юрій Бурдяк, учень ліцею №1 ім. В. Стефаника — III місце з біології (вчителька Олександра Семенюк);
- Анастасія Волощук, учениця ліцею №4 ім. С. Лисенка — III місце з правознавства (вчитель Віталій Дем’янчук);
- Олексій Глушков, учень ліцею №4 ім. С. Лисенка — II місце з правознавства (вчитель Віталій Дем’янчук);
- Максим Кітик, учень гімназії ім. М. Грушевського — III місце з фізики (вчителька Ольга Лазор);
- Христина Візнюк, учениця ліцею №8 — II місце у конкурсі ім. Т. Г. Шевченка (вчительки Марія Волощук та Леся Сенько);
- Христина Потятинник, учениця ліцею №8 — II місце у конкурсі ім. Т. Г. Шевченка (вчительки Марія Волощук та Галина Ганущак).