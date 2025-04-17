Коломиян здобули призові місця на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Коломийські школярі увійшли до числа найкращих в Україні, здобувши вісім призових місць на всеукраїнських учнівських олімпіадах.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Зокрема, перемоги на олімпіадах здобули: