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Коломиян здобули призові місця на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломиян здобули призові місця на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 11:50
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Коломийські школярі увійшли до числа найкращих в Україні, здобувши вісім призових місць на всеукраїнських учнівських олімпіадах.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Зокрема, перемоги на олімпіадах здобули:

  • Тарас Симак, учень ліцею №1 ім. В. Стефаника — II місце з географії (вчителька Марія Левицька);
  • Богдан Бабинюк, учень ліцею №9 — II місце з географії (вчитель Роман Джуравець);
  • Юрій Бурдяк, учень ліцею №1 ім. В. Стефаника — III місце з біології (вчителька Олександра Семенюк);
  • Анастасія Волощук, учениця ліцею №4 ім. С. Лисенка — III місце з правознавства (вчитель Віталій Дем’янчук);
  • Олексій Глушков, учень ліцею №4 ім. С. Лисенка — II місце з правознавства (вчитель Віталій Дем’янчук);
  • Максим Кітик, учень гімназії ім. М. Грушевського — III місце з фізики (вчителька Ольга Лазор);
  • Христина Візнюк, учениця ліцею №8 — II місце у конкурсі ім. Т. Г. Шевченка (вчительки Марія Волощук та Леся Сенько);
  • Христина Потятинник, учениця ліцею №8 — II місце у конкурсі ім. Т. Г. Шевченка (вчительки Марія Волощук та Галина Ганущак).