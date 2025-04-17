В Івано-Франківську оголошено підозру директору ТОВ, який використав майно будівельної компанії на користь близьких осіб. ФОТО

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру директору будівельної компанії за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч.2 ст.364-1 КК України).

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“За даними слідства, підозрюваний використав свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди. У грудні 2023 року він укладав від імені компанії договори іпотеки та поруки в інтересах близької особи, виступаючи як поручитель за повернення його позики. Як заставу підозрюваний використав майно будівельної компанії — квартиру в Івано-Франківську”, – йдеться у дописі

Внаслідок таких зловживань суб’єкт господарювання втратив вказане майно. Збитки від протиправних дій склали понад 630 тис. грн.

За клопотанням прокурора його відсторонено від займаної посади. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області.