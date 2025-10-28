Пенсіонерам доведеться повертати гроші: кому загрожує неприємний “сюрприз”

Деяким пенсіонерам в Україні доведеться повернути частину раніше виплаченої пенсії. Чому деякі українці будуть змушені втратити свої гроші, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Хто з пенсіонерів повинен повернути виплачену пенсію?

В Україні деяким пенсіонерам доведеться повернути надмірно виплачені кошти. Йдеться про тих, хто отримав зайві виплати через зміни обставин

Найчастіше це трапляється у таких випадках:

пенсіонер влаштувався на роботу або відкрив власний бізнес (ФОП);

припинив працювати або закрив підприємство;

пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, почав працювати за спеціальністю, що дає право на такий вид пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);

зміна місця проживання;

зміна статусу, наприклад, втрата звання ветерана війни певної категорії;

зміна умов для спеціальних надбавок, наприклад, за дитину до 18 років.

Зверніть увагу! Також переплату можуть спричинити неточні дані від роботодавця про зарплату або стаж.

Чи заберуть надмірно виплачену пенсію?

Як пояснили у ПФУ, пенсіонери можуть зробити це добровільно, звернувшись до Пенсійного фонду за місцем проживання.

В іншому випадку, відбудеться примусово за рішенням суду, коли щомісячно із пенсійних виплат автоматично списують кошти до повного погашення боргу.

Важливо! При примусовому списанні не більше 20% пенсії можуть утримувати щомісяця.

Коли ще можуть забрати частину пенсії в Україні?