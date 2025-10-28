Франківськ заборгував «Нафтогазу» 100 мільйонів

Наразі всі котельні Івано-Франківська готові до фізичного запуску, включно з котельнею на Індустріальній.

Про це під час прямого ефіру повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише КУРС.

За його словами, зараз у міста немає боргів, які завадили б розпочати опалювальний сезон.

"Щодо спекуляцій щодо того, що в нас є борги. Хочу відразу сказати: так, у нас є борг з різниці в тарифах (борг держави перед "Івано-Франківськтеплокомуненерго". – КУРС). І є зараз розтермінований борг по котельні на Індустріальній, який ми взяли на себе, тому що треба було входити в опалювальний сезон. Якихось боргів, щоб ми не могли увійти в опалювальний сезон, у нас немає. Якщо є борги, то вони розтерміновані з "Нафтогазом"", – переконує Марцінків.

Нагадаємо, минулого тижня голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук закликала голів прикарпатських громад оплатити борги за газ, зазначивши, що деякі з них є одними з найбільших боржників в Україні.

Руслан Марцінків уточнив, що всі лікарні міста сьогодні працюють з опаленням. Дитячі садочки, які мають окремі котельні, також отримують тепло, за винятком двох, що на балансі «Івано-Франківськтеплокомуненерго».

За його словами, запуск опалювального сезону очікують цього тижня, орієнтовно 1 листопада, але це залежатиме від урядового рішення та рекомендацій, оскільки мають бути ліміти на газ і відповідні можливості для його включення.