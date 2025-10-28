У Франківську запускають централізоване опалення

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків 28 жовтня підписав розпорядження про початок опалювального сезону.

Рішення ухвалене після дозволу Президента України розпочати подачу тепла в житлові будинки.

«Я підписав відповідне розпорядження, і ми починаємо подавати теплоносій до помешкань франківців», – повідомив Руслан Марцінків.

Раніше тепло вже подали в лікарні та дитячі садочки, де є окремі котельні на альтернативних видах палива.

У разі виникнення проблем із теплопостачанням мешканців можна звертатися за телефонами: 1580, 067 010 1580, 050 010 1580.