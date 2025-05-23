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Перед судом постане 23-річний прикарпатець, який збив на смерть пішохода

Автор: Оксана Марушкевич
23/05/2025 17:53
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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного жителя Калуського району за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

“Слідством встановлено, що у січні 2025 року чоловік, керуючи автомобілем із несправною гальмівною системою, скоїв наїзд на пішохода. Автопригода сталася у селі Грабів Долинської територіальної громади.

Обвинувачений виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив наїзд на 31-річного чоловіка”, – йдеться у дописі.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.