Перед судом постане 23-річний прикарпатець, який збив на смерть пішохода

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного жителя Калуського району за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

“Слідством встановлено, що у січні 2025 року чоловік, керуючи автомобілем із несправною гальмівною системою, скоїв наїзд на пішохода. Автопригода сталася у селі Грабів Долинської територіальної громади.

Обвинувачений виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив наїзд на 31-річного чоловіка”, – йдеться у дописі.