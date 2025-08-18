Переговори по лінії фронту та аналог статті 5 НАТО — Зеленський пояснив, на що готова Україна та які хоче гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на опрацювання всіх вимог рф щодо мирних домовленостей необхідні час та припинення вогню.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це він сказав у неділю, 17 серпня, за підсумками своєї зустрічі у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн напередодні переговорів з главою Білого дому Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«У путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усі. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити», — йдеться у повідомленні.

При цьому Володимир Зеленський наполягає, що Україні та її союзникам потрібні «реальні переговори».

«А це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення — це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують. Росія все ще не досягла успіху у Донецькій області, путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та росії на тристоронній зустрічі: Україна, США, рф», — підкреслив глава держави.

Втім, як зазначає український лідер, поки що рф не дає жодних сигналів щодо такої можливості, тому вже зараз слід готувати 19-й пакет санкцій, щоб вона побачила, «що ми налаштовані серйозно».

«Якщо росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції. Важливо, що Америка погоджується працювати з Європою над наданням Україні гарантій безпеки… Це суттєва зміна. Але поки що немає деталей, як це працюватиме — якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання. Нам потрібна безпека, яка буде працювати на практиці, як стаття 5 НАТО», — пояснив Володимир Зеленський.

При цьому він зазначив, що вважає вступ України до Євросоюзу «частиною гарантій безпеки».