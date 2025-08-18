Франківка Марта Петраш представить Україну на міжнародному етапі змагань МАН

Випускниця ліцею № 5 Івано-Франківської міської ради Марта Петраш успішно пройшла всі етапи національного відбору та здобула право представляти Україну на міжнародному етапі змагань у складі Національної збірної Малої академії наук України.
Про це пише Правда з посиланням ліцей №5.
Протягом 2025–2026 навчального року Марта візьме участь у престижних наукових заходах, де презентуватиме власні дослідження та досягнення української молоді на світовій арені.
“Цей успіх став можливим завдяки наполегливій праці Марти, її цілеспрямованості та любові до науки. Висловлюємо щиру подяку науковому керівнику Гайді Вірі Володимирівні за професійне наставництво та підтримку, а також кафедрі біології та екології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та завідувачу кафедри Миленькій Мирославі Миронівні за вагомий внесок у підготовку наукового дослідження”, – йдеться у повідомленні ліцею.