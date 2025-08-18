Франківка Марта Петраш представить Україну на міжнародному етапі змагань МАН

Випускниця ліцею № 5 Івано-Франківської міської ради Марта Петраш успішно пройшла всі етапи національного відбору та здобула право представляти Україну на міжнародному етапі змагань у складі Національної збірної Малої академії наук України.

Про це пише Правда з посиланням ліцей №5.

Протягом 2025–2026 навчального року Марта візьме участь у престижних наукових заходах, де презентуватиме власні дослідження та досягнення української молоді на світовій арені.