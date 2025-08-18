росіяни вдарили по Харкову: є загиблі та поранені, серед них – діти

18 серпня приблизно о 05:00 російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по житловому кварталу Харкова.

Внаслідок влучань у п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.

За попередніми даними, загинули 5 осіб, серед них 2 дітей – дівчинка 1,5 роки та 16-річний хлопець. Поранені 20 людей, з них 6 дітей.

Завдяки оперативним діям надзвичайників з-під завалів вдалось врятувати чоловіка та жінку.

Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають.